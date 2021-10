Promozione Campania/Girone C - Pirotecnico 4-2 per il Rione Terra sul Sant'Anastasia

Primo hurrà stagionale per il Rione Terra, un poker per gli uomini di mister Monaco che stendono il Sant'Anastasia e si aggiudicano la gara al Chiovato. Ko per la truppa di Ulivi che rallentano il cammino in classifica e devono dimenticare quanto prima la disfatta odierna.

Passa subito in vantaggio la brigata flegrea con un diagonale preciso di Lucignano che sfrutta una magistrale torre di Marasco. Al 9' arriva il raddoppio con Ranieri che svetta dagli sviluppi di un corner di Corace e timbra il cartellino. È un dominio totale, al 23' c'è anche il tris che porta la firma di Lucignano. L'autore della doppietta sfrutta il piazzato di Corace per distanziare ulteriormente i biancoblù nel punteggio. Il Rione Terra ha l'occasione di calare il poker, la traversa nega la gioia. Il Sant'Anastasia prova a rientrare in partita con Nucci lesto a svettare in mischia e insaccare. Al 71' Corace trova la via del gol dopo essere stato innescato da Ranieri con una progressione impressionante. Due minuti dopo ancora Nucci tiene in vita gli ospiti per una fase conclusive che non regala ulteriori spunti.

Monaco, al termine della gara, ha dichiarato: "Quando in settimana si lavora bene, poi escono prestazioni come questa. Abbiamo giocato una partita di alta qualità contro un avversario forte e abbiamo saputo ance soffrire quando ce ne è stato il bisogno. Oltre ad avere ottime qualità siamo un grande gruppo, che ha fatto squadra tutti remano dalla stessa parte ed ora dobbiamo cavalcare l’entusiasmo di questa vittoria”.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, Regio, Capogrosso, Cirino, Ranieri, Gallo (56’ Illiano), Lucignano (53’ Colesanti), Granata, Marasco (66’ Scherillo), Corace (84’ Testa), Carandente (89’ Russo). A disposizione: De Bellis, Napoli, Asaho, Di Costanzo. Allenatore: Monavo

S. Anastasia: Loffredo, Dell’Acqua, Incarnato, Volpe (81’ Ndoci), Sacco D., Terribile( 81’ Serrao) , Falco, Sarr (77’ Caiazzo), Porricelli (82’ Romano), Raiola, Sacco C. (32’ Nucci). A disposizione: Catapano, Schiavone, Palermo, Napolitano. Allenatore: Ulivi

Arbitro: Emmanuel Grimaldi di Nola

Assistenti: Mario Zuppa di Nola - Paolino Miele di Nola

Marcatori: 4’ e 23’ Lucignano (RT), 10’ Ranieri (RT), 53’ e 73’ Nuci (SA), 71’ Corace (RT)

Ammoniti: Gallo e Capogrosso (RT), Volpe e Sacco C. (SA)