Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra schianta il Città di Casoria: risultato tennistico al Chiovato, tripletta di Marasco

Il momento psicofisico è fortemente diverse. L'una vive un periodo di grande entusiasmo, alimentato dai recenti risultati positivi. L'altra è reduce da un avvio di stagione tutt'altro che semplice e da un girone d'andata sottotono nei risultati e nelle prestazioni. A dimostrarlo è anche il verdetto del penultimo turno di campionato. Il Rione Terra di Gennaro Monaco può contare sul poker messo a segno in trasferta sulla Virtus Afragola e sul successo in rimonta sul Massa Lubrense in Coppa. Il Città di Casoria arriva al Chiovato col pesante 0-7 incassato in casa contro il Don Guanella Scampia.

La tredicesima giornata del Girone C di Promozione premia ancora i flegrei che spazzano via la pratica avversaria con un roboante 6-0. Un risultato rotondo e largo, significativo sulle ambizioni stagionali delle due formazioni. Il punteggio cambia già dopo un quarto d'ora di gioco con bomber Marasco che lascia rapidamente la sua firma sul match. La rete, tuttavia, non placa lo spirito in zona offensiva del goleador che si ripete al 32' con l'acuto che vale il raddoppio. Sale in cattedra anche Navarra che con un miracolo para un rigore a Gaito ed evita il ritorno della compagine viola.

"Gol sbagliato, gol segnato". Vecchia legge non scritta del calcio che si afferma al Chiovato. Al 43' è sempre Marasco a farsi trovare pronto per la tripletta di giornata. È un primo tempo senza storia, ma nella ripresa il Rione Terra è tutt'altro che domo. Al 55' si aggiunge al tabellino dei marcatori Lucignano e qualche minuto più tardi, precisamente al 63', Carandente si fa perdonare il rigore sbagliato in Coppa e timbra la manita. Trascorrono due giri di lancette e si concretizza la gioia personale per il baby Mennella che firma il 6-0 definitivo.

Un testa a testa che non ammette repliche e vede gli azzurri dominare in lungo e in largo. I ragazzi di Monaco tengono il passo delle pretendenti alla zona alta e guadagnano l'ottava vittoria nella competizione. Proseguono le difficoltà per il Casoria che resta in piena griglia playout e sarà chiamata a una reazione nel girone di ritorno.