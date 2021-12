Promozione Campania/Girone C - Vittorie interne per Vis Frattaminorese e San Francesco: Puteolana e Lacco Ameno ko

La larga vittoria dello Sporting Club Ercolanese sull'Isola di Procida in esterna e il successo di misura in extremis del Quartograd sull'Oratorio Don Guanella Scampia. E non solo. Perché l'ampio programma del Girone C di Promozione ha riservato altri due incontri negli anticipi, validi per la tredicesima ed ultima giornata della fase d'andata. La Vis Frattaminorese ha accolto la Puteolana 1909, il San Francesco ha ospitato il Lacco Ameno.

Allo Stadio Comunale Don Carmine è andato in scena il confronto tra la compagine gialloblù e la formazione granata. I padroni di casa fanno valere il fattore campo e l'etichetta della squadra con maggiore qualità. D'altra parte, la classifica rispecchia gli andamenti delle due squadre. È una doppietta di bomber Capasso ad arginare il gruppo flegreo e regalare ai locali un successo prezioso per la fascia alta della graduatoria.

Pomeriggio di marca gialloblù nel Girone C. Anche allo Stadio Alberto De Cristofaro è dominio della brigata di casa che si afferma con una vittoria all'inglese sui rossoneri. Lo scontro salvezza va al San Francesco che si rilancia dopo una prima parte di stagione tutt'altro che entusiasmante ed abbandona il ruolo di fanalino di coda. Gli isolani incappano, invece, in un altro passo falso che complica ulteriormente la già preoccupante situazione di classifica.

Il prossimo turno aprirà il girone di ritorno. La Vis Frattaminorese accoglierà il Terzigno tra le mura amiche, il Lacco Ameno sarà impegnato sul terreno da gioco del Solaro di Ercolano. Testa a testa tra San Francesco e Puteolana, in palio lunghezze utili per la permanenza in categoria.