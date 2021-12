Promozione Campania/Girone D - Pareggio tra San Sebastiano e Agerola. Crollano Striano e Micri

Tredicesima giornata del Girone D di Promozione, ultimo turno della fase d'andata della competizione. Tre partite negli anticipi del sabato, ben quattro squadre partenopee sono state impegnate nel sabato calcistico. Derby tra San Sebastiano ed Agerola, appuntamenti esterni - rispettivamente con Atletico Pagani e San Vito Positano - per lo Striano e il Micri.

Il testa a testa dello Stadio Capasso si è concluso con il pirotecnico risultato di 2-2: pareggio spettacolare per i vesuviani e i rossoneri. Gli ospiti sbloccano il match con il gol di Romano, i padroni di casa - con un Piccirillo in splendida forma - ristabiliscono l'equilibrio e ribaltano prima del duplice fischio. Soltanto nella ripresa, l'Agerola riesce a strappare un punto con la rete del definitivo pari firmata da Porzio dal dischetto.

Pesante sconfitta per lo Striano sul manto erboso dell'Atletico Pagani: 6-1 è il punteggio finale. La tripletta di Paladino, la doppietta di Somma e la gioia di Di Franco illuminano la giornata dei biancoblù. Il sigillo della bandiera degli ospiti è di Stanziano. Vince il San Vito Positano al Cerulli di Massa Lubrense contro il Micri. La partita si sblocca in favore dei ragazzi di Marchisano con il rigore conquistato e segnato da Martino. Al quarto d'ora il pareggio arriva con Fortunato su suggerimento di Martone. Soltanto a dieci giri di lancette dal termine, il nuovo acquisto Scala trova il sussulto giusto per la rimonta completa.