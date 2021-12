Promozione Campania/Girone C - Ercolanese corsara col poker sull'isola: il Procida si arrende ai granata

Vince e convince. Si impone e vola in classifica. Lo Sporting Club Ercolanese suona la nona sinfonia in campionato, una vittoria che alimenta i sogni d'alta classifica per i ragazzi di Carlo Ignudi. I vesuviani si impongono sull'Isola di Procida senza troppi problemi. Una gara a senso unico e spezzata soltanto dalla veemenza dei biancorossi ad avvio ripresa. I novanta minuti, tuttavia, decretano lo strapotere dei granata che passano col poker.

Il primo tentativo è di marca ospite con Mosca che cerca il gol con un diagonale sul secondo palo: la traiettoria è larga. I padroni di casa rispondono con Vanzanella, Uliano blocca. Gli ospiti si affacciano ancora in avanti con i tiri di Borrelli prima e Tufano poi. Il gol arriva al 28' con Daniele Di Micco che firma la quinta marcatura in campionato: destro di Mosca, respinta di Scotto Di Minico e il numero 7 insacca. Dieci giri di cronometro dopo ci prova Mosca da calcio piazzato, il tiro è forte ma impreciso. I locali si rimettono in gara ad avvio secondo tempo con il pari di Veneziano. Ignudi modifica l'undici in campo e l'ingresso del neo-acquisto Campese si rivela vincente. Al 61' Mosca calcia da fuori area, il tiro sembra innocuo ma beffa Scotto Di Minico. Pochi secondi più tardi c'è anche il tris con un traversone di Mosca che pesca Di Micco sul secondo palo: colpo di testa che si infrange sulla traversa, il tap-in di Campese vale l'1-3. Nel finale, l'esperto Domenico Borrelli chiude col poker.

Il tabellino

Isola di Procida: Scotto di Minico, Gamba A. ‘03, Veneziano G. '02 (80’Carannante ‘02), Veneziano C. (66’ Calise ‘03), Esposito, Migliaccio, Vanzanella, Muro, Ambrosino, Quirino '04, Vicidomini (63’ Scotto ‘04). A disposizione: Sbrizzi ‘05, Scotto Di Perrotolo '05, Scotto Di Monaco, Gamba M ‘06, Aurelio Francesco '03, Aurelio Vittorio '05. Allenatore: Lubrano Lavadera

S.C. Ercolanese: Uliano, Formisano '02 (Amoriello ‘03), Rossi (56’ Campese), Caccia, Carbonaro, Tufano, Di Micco Daniele (78’ Di Meo ‘01), Borrelli Paolo, Mosca (85’ Cozzolino), Sannino (83’ Borrelli Domenico), Pezzella. A disposizione: Buonanno, Di Dato, Gargiulo, Scarpato. Allenatore: Carlo Ignudi

Arbitro: Francesco Matrone (Torre del Greco)

Assistenti: Marco Manco - Davide Catalano (Napoli)

Marcatori: 28’ Di Micco, 50’ Veneziano Giacinto (IP) 61’ Mosca, 62’ Campese, 84' Borrelli Domenico.

Ammoniti: Veneziano G., Esposito, Scotto Di Monaco (IP); Caccia, Formisano (E)