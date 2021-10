Promozione Campania, Girone C - Il Quartograd si impone, Imbriani stende la Vis Frattaminorese

Successo di misura e dal sapore speciale. Il Quartograd vince al Don Carmine D'Angelo, battuta la Vis Frattaminorese. Grandi sorrisi per la brigata di Vincenzo Longobardi che si conferma in un momento di fiducia. Il ruolino di marcia recita quattro risultati utili consecutivi, gli ospiti balzano in testa alla classifica e, in attesa delle altre, si godono la vetta. Il ko casalingo è beffardo per il gruppo locale, reduce da tre vittorie di fila prima della disfatta odierna.

La Vis arriva al match con grande entusiasmo, il Quartograd vuole confermarsi lontano dal fortino amico. La gara è sostanzialmente equilibrata, ma un acuto di Gennaro Imbriani vale i tre punti. Il sigillo del centrocampista classe 1998 vale l'intera posta in palio, lunghezze fondamentali per acciuffare la cima della graduatoria. Di conseguenza, si concretizza il sorpasso da parte degli amaranto-azzurri ai danni dei gialloblù guidati da Alessandro Del Prete.

Il prossimo appuntamento vedrà la Vis Frattaminorese impegnata sul rettangolo da gioco dell'Oratorio Don Guanella Scampia: un vero e proprio scontro per le zone nobili. Il Quartograd accoglierà il San Francesco.