Promozione Campania, Girone C - Lacco Ameno e Terzigno non si fanno male: è pari senza reti al Don Luigi di Iorio

Il Girone C di Promozione riserva il testa a testa tutto rossonero. Il Lacco Ameno di Gennaro D'Ambra ospita il Terzigno di Michele Califano per la gara valida per il quarto turno del campionato. Allo Stadio Don Luigi di Iorio matura un pareggio senza reti, le occasioni non mancano ma sono tutt'altro che incisive. Scarsa lucidità e bravura delle difese: è questa la sintesi perfetta per il match di Barano.

Partono meglio gli ospiti, l'intensità e il baricentro costringono gli isolani ad assumere un atteggiamento passivo. Il primo tiro, però, è per i padroni di casa con Iovene al 3': la traiettoria è imprecisa e la sfera si spegne sul fondo. Risponde il Terzigno attorno al quarto d'ora con Iuliano, nessun porblema per Di Meglio. Alla mezz'ora, prima Riccio e poi Trani cercano di creare opportunità utili per rompere la stabilità. Il primo tempo non regala ulteriori spunti degni di nota, si percepisce già all'intervallo il forte equilibrio.

Al 58' gli ospiti reclamano un calcio di rigore per un presunto atterramento in area di rigore: il direttore di gara Esposito di Napoli fa proseguire e non segnala irregolarità. Un giro di cronometro dopo, Ferrara chiama in causa Di Meglio. Il portiere, aiutato anche dalla traversa con un brivido, tiene a galla i compagni. All'84' i padroni di casa protestano per un rigore su un'uscita di Menzione su Oratore: l'arbitro, anche in questo caso, lascia correre. Succede poco o nulla nelle battute conclusive, è 0-0 al triplice fischio.

Il tabellino

Lacco Ameno: Di Meglio M., Palomba, Boria, Barile (81' Iacono), Ragosta, Seprano, Tessitore, Di Meglio C. (61' Romano), Riccio (61' Oratore), Iovene (81' Muscariello), Trani (46' Monti). A disposizione: Petrone, De Siano, Schiano, Verde. Allenatore: Gennaro D’Ambra

Terzigno: Menzione, Ferrara, Liccardo, Marigliano, Ferro, Emma, Sepe, Iuliano (90' Franzese), Mari (81' Gesso), Nevola (69' Tipaldi), Abbruzzese (84' Casillo). A disposizione: Amitrano, Egidio, Nunziata, Pepe Romano. Allenatore: Michele Califano

Arbitro: Esposito di Napoli

Assistenti: Catalano - Chianese di Napoli

Ammoniti: Barile, Iovene, Monti, Oratore (L), Sepe, Iuliano, Abbruzzese, Tipaldi (T)