Promozione Campania, Girone C - Città di Casoria ko, il San Francesco vince 2-0

Ancora un tonfo per il Città di Casoria. Soddisfazione e tre punti in tasca per il San Francesco. I viola non riescono a ripetere quanto messo in mostra pochi giorni fa e al De Cristofaro è successo per i gialloblù che mettono in cascina altri punti importanti in ottica classifica.

Non ci sono spunti interessanti nel corso della prima parte di gioco, la frazione iniziale non decolla e le due squadre attendono il momento giusto per colpire. Tuttavia, la tattica supera la tecnica e lo spettacolo non c'è. Le lancette girano sull'orologio e ai due fischi del direttore di gara Ruoppolo di Napoli si va a riposo sul punteggio di parità. Ripresa più convincente su entrambi i fronti, al 53' Laezza si libera in area e scarica una conclusione debole e centrale, facile preda dell'estremo difensore. Ci riprova poco più tardi Amendolagine su servizio di Laezza, ma non trova il giusto impatto. I padroni di casa alzano il baricentro e colpiscono dagli sviluppi di un corner con la deviazione vincente di Errico. La squadra di Sorvillo prova a rialzarsi con il tiro di Nota da calcio piazzato. A quattro dal termine, però, arriva il raddoppio del team locale con Campagna che infila Esposito per la seconda volta.

Il tabellino

San Francesco: Poziello, Fiorillo, Cimmino, Fontanarosa, Errico, Romano, Tufo, Accongiagioco, Di Vano, Chiarolanza, Sgulò. Allenatore: Vitale

Casoria: Esposito, Casandrino, Leon, Crati, Rullo (86' Rolanto), Amendolagine, Cacace (65' Puglisi), Marotta (82' Vosa), Muzzica (30' Troisi), Laezza, Nota. Allenatore: Sorvillo

Arbitro: Ruoppolo di Napoli

Marcatori: 62' Errico (S), 86' Campagna (S)

Ammoniti: Cimmino, Errico, Accongiagioco (S), Crati, Rullo, Troisi (C)