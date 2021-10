Promozione Campania, Girone D - La Viribus espugna il fortino del San Sebastiano: Vertola uomo copertina

La quarta giornata del Girone D di Promozione in Campania propone il derby vesuviano tra il San Sebastiano e la Viribus. La brigata locale, con una situazione di classifica tutt'altro che entusiasmante, ospita allo Stadio Capasso la formazione rossoblù, in fiducia dopo la vittoria in Coppa di categoria e pronta a riscattarsi in trasferta per dimenticare il ko interno con il San Vito Positano.

La sfida è equilibrata e ben bilanciata, nessuna squadra prevale sull'altra. La stabilità si mantiene per tutto l'arco della gara e la partita sembra essere indirizzata verso un pareggio senza reti. Ma l'episodio è dietro l'angolo e si materializza soltanto a dieci giri di lancette dal termine del confronto. È il difensore Emanuele Vertola a sbloccare il risultato, inchiodato sullo 0-0, e affidare il bottino pieno a mister Pezzella. Per gli uomini di Perna, invece, uno scivolone pesante e che condiziona ulteriormente un avvio a rilento.

Il prossimo impegno in programma vedrà il San Sebastiano impegnato sul rettangolo verde del Victoria Marra. Per la Viribus, in piena scia delle pretendenti alla vetta, ci sarà l'incontro col San Giuseppe.