Promozione Campania, Girone D - Il Micri strappa il bottino allo Striano: Martino in extremis timbra l'1-2

All'ultimo respiro, nell'euforia delle battute finali. Esordio vincente per mister Marchesano, al timone del Micri soltanto da poche ore dopo le dimissioni rassegnate da Imperato. E il neo-allenatore non sbaglia alla prima uscita, battuto a domicilio lo Striano nelle fasi conclusive della gara.

Il match salvezza va agli ospiti, tre punti importanti in un vero e proprio scontro diretto. L'avvio è piuttosto compassato, le due squadre si limitano al compitino e non creano opporunità importanti. La prima frazione è bloccata, soltanto negli ultimi minuti Di Noia raccoglie una sfera dai quindici metri e scarica un destro che si spegne nel sacco. Superato e infilato De Vivo, il Micri festeggia il vantaggio.

Una gioia momentanea perché lo Striano si butta a capofitto alla ricerca del pareggio e l'1-1 arriva immediatamente. Serafino lascia sul posto diversi avversari ed entra in area, la difesa commette un'ingenuità in chiusura e l'arbitro assegna il penalty. Dal dischetto va Casillo che spiazza il portiere e ristabilisce l'equilibrio. Lo spartito della ripresa rispecchia quello del primo tempo. All'83' il team locale sfiora la rimonta, ma è in etremis che Martino dialoga con Di Giacomo e non sbaglia a tu per tu col portiere.

Seconda vittoria consecutiva per il Micri, la squadra di Marchesano sale a quota sette punti in classifica. Lo Striano, invece, infila la quarta sconfitta di fila in campionato.