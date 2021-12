Promozione Campania/Girone C - Vittorie esterne per Oratorio Don Guanella Scampia e Puteolana, pari tra Vis Frattaminorese e Terzigno

Il largo successo del Sant'Anastasia sulla Virtus Afragola e non solo. Il primo turno della fase di ritorno del Girone C di Promozione ha riservato altri tre anticipi nel sabato pomeriggio. Ultima giornata dell'anno solare in corso, altre sei partenopee sono state impegnate nei confronti diretti. L'Oratorio Don Guanella Scampia ha fatto visita all'Isola di Procida, la Vis Frattaminorese ha accolto il Terzigno mentre il San Francesco ha ospitato la Puteolana 1909.

Sorride la compagine guanelliana che conquista il nono successo in campionato e consolidano la posizione nella griglia playoff. Ramaglia ha portato i biancoblù in vantaggio nel primo tempo, nella ripresa si sono scatenati Buonaurio e Guitto per il tris definitivo. Gli isolani hanno accorciato con un gol valido per le statistiche e per una sconfitta meno pesante. Il tecnico degli ospiti, Fabio Esposito, è intervenuto alla fine della sfida: "Dopo il ko col Quartograd, è arrivata una risposta su un campo difficile e ostico. Le trasferte isolane non sono mai facili. Sono tre punti importanti che fanno classifica, morale e rafforzano la prestazione del turno precedente. Oggi male il primo tempo, siamo stati timorosi e leziosi. Negli spogliatoi ci siamo guardati negli occhi, siamo rientrati con il piglio giusto e abbiamo chiuso i conti. Mercato? È chiuso, non ci saranno operazioni. Ci giochiamo tutto con l'attuale gruppo, mi fido del materiale a disposizione, testa alla prossima".

Pirotecnico pareggio tra i gialloblù e i rossoneri, reduci da un girone d'andata fortemente contrastante. Perde terreno la Vis Frattaminorese in vista degli impegni di domani delle concorrenti, buon punto per il Terzigno che muove la classifica nella zona calda. Medina e Di Finizio in rete per i padroni di casa, Castiello e Imbriaco per i vesuviani di Califano. Successo all'inglese per la Puteolana 1909 sul campo del San Francesco: decidono le firme di Antignano e Capuano. Punti preziosi per i flegrei in maglia granata che salgono a quota undici lunghezze in graduatoria. Resta al penultimo posto momentaneo la truppa gialloblù.