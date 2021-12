Eccellenza Campania/Girone A - L'Acerrana batte la Virtus Campania e si avvicina alla vetta: -1 dalla Palmese capolista

Ultima chiamata del 2021. Terminare l'anno con un risultato utile è l'obiettivo di Acerrana e Virtus Campania. Derby che inaugura la fase di ritorno del Girone A di Eccellenza delle due compagini partenopee. Dopo la vittoria dei granata all'andata - nel segno di Viglietti - sul manto erboso dei biancorossi, al Centro Sportivo Arcoleo si disputa il secondo atto. Il Toro è in un momento di grande fiducia e salute, l'ambizione è avvicinarsi alla vetta. Percorso ad intermittenza per il team di Ponticelli che ha nel mirino la griglia playoff.

Novanta minuti di grande intensità, la sfida in quel di Acerra è coinvolgente fin dalle battute iniziali. I padroni di casa riescono a far valere il fattore campo e il periodo psicofisico impressionante, all'Arcoleo passa la compagine allenata da Vincenzo Di Buono. Le reti del solito bomber Longo e di Minicone stendono la formazione ospite. Per i ragazzi di Stefano Liquidato, invece, è andato in gol Dieme: una firma, quella del calciatore biancorosso, valida per le statistiche e per rendere meno amara la sconfitta maturata in esterna.

Un successo di assoluta rilevanza per l'Acerrana che sale ulteriormente in classifica e mantiene la seconda posizione, rispondendo alle vittorie in contemporanea di Virtus Avellino e Polisportiva Lioni. I granata si mettono a meno uno dalla vetta occupata dalla Palmese che domani non scenderà in campo a causa delle positività al Covid-19 in casa Ottaviano. Il ko rimediato dalla Virtus Campania ridimensiona la situazione: le tre lunghezze di vantaggio sulla griglia playout devono spingere la squadra a centrare rapidamente la salvezza.

Il campionato ritornerà soltanto a gennaio. Per il Toro ci sarà il confronto in trasferta sul campo dei vesuviani in maglia rossoblù, il gruppo di Ponticelli ospiterà il Città di Avellino tra le mura amiche.