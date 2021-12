Eccellenza Campania/Girone B - Il Neapolis cade nel test casalingo: Albanova col poker di rimonta al Vallefuoco

Sette giorni da dimenticare per il Neapolis di mister Giovanni Peluso. Una settimana tutt'altro che entusiasmante sul piano dei risultati per i gialloblù che escono sconfitti dalla sfida col Napoli United, incassano un pareggio agrodolce nel recupero dell'infrasettimanale e chiudono il tour de force col passo falso interno. Allo Stadio Alberto Vallefuoco passa l'Albanova di Ciro Amorosetti che conquista il primo successo nella nuova avventura.

È una partita che fatica a decollare. Tanto studio e tattica nelle battute iniziali della sfida, le due formazioni trovano difficoltà a colpire in zona avanzata e le manovre non sono avvolgenti. La prima occasione arriva soltanto dopo la mezz'ora. Al 36' Scarparo si incarica della battuta di una rimessa, lancio lungo per Ciccone che svetta per il tiro di Pastore: conclusione che impensierisce Bardet ma termina fuori. La replica dei locali è una conclusione dalla distanza di Scuotto: una deviazione fa terminare il pallone sul legno. Nel finale di frazione è Barretta a sfiorare la rete con un diagonale. Il canovaccio della ripresa resta identico. Al 60' i biancazzurri si intravedono in avanti con Lepre su assistenza di Lordi: il portiere gialloblù compie una grande parata. Al 68' i padroni di casa sbloccano con un penalty di Catena che batte Santangelo. La gioia dura poco perché al 73' Ciccone, su una palla inattiva di Lepre, è lesto a firmare il pareggio. Gli uomini di Amorosetti spingono sull'acceleratore e ribaltano la partita a dieci dal novantesimo con Pastore. Il Neapolis si scopre, l'Albanova all'83' firma il tris con Lepre che entra in area e insacca alle spalle di Bardet. Nelle battute conclusive, Pastore timbra il poker definitivo.

Il tabellino

Neapolis: Bardet, Lanzillo, Pollice, Siciliano, Riccio, Terribile. Festa, Esposito G, Catena, Scuotto, Barretta. A disposizione: Chieriello, Galasso, Peluso, Caianiello, Varriale, Varsallona, Pirone, Piscopo, Valentino. Allenatore: Giovanni Peluso

Albanova: Santangelo, Puzone, Scarparo, Lordi, Falco, Lagnena, Lepre, De Rosa, Serrano (10′ Pastore), Ciccone, Romano. A disposizione: Mallardo, Iacone, Barra, Auriemma, Farinaro, Iaiunese, Costanzo, Basile. Allenatore: Ciro Amorosetti

Arbitro: Nicola Valacchia di Castellammare di Stabia

Assistenti: Carmine Vanacore di Castellammare di Stabia - Francesco Pellecchia di Avellino

Marcatori: 68′ rig. Catena(N), 73′ Ciccone (A), 80′ Pastore (A), 83′ Lepre (A), 87' Pastore (A)