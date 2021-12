Eccellenza Campania/Girone A - Il Covid si abbatte sull'Ottaviano: rinviata la sfida con la Palmese

Squadra in casa

Il Covid-19 si abbatte ancora sul calcio dilettantistico. Il diffondersi del virus, arrivato alla quarta ondata, ha investito l'Ottaviano. La società vesuviana, infatti, ha riscontrato positività nel gruppo squadra. Di conseguenza, è giunta la comunicazione ufficiale del rinvio della sfida contro la capolista Palmese. È stata la stessa società rossonera, con una nota sui canali di riferimento, ad annunciare l'annullamento della partita in programma allo Stadio Comunale:

"Avvisiamo i tifosi rossoneri che la gara Palmese-Virtus Ottaviano in programma domani allo stadio comunale di Ottaviano, è stata rinviata a data da destinarsi in quanto gli ospiti hanno riscontrato alcune positività. In bocca al lupo agli atleti ottavianesi".

Non si giocherà, quindi, il confronto tra le due squadre, valido per la prima giornata della fase di ritorno del Girone A di Eccellenza. La Palmese dovrà guardare, da spettatrice interessata, gli appuntamenti delle inseguitrici. L'Ottaviano, dal canto suo, era chiamato a riscattare una prima parte di stagione piuttosto deludente. La partita si recupererà, presumibilmente, soltanto nell'anno nuovo.