Eccellenza Campania/Girone C - Pareggio senza reti tra Vico Equense e Agropoli

Un buon punto che alimenta i sogni d'alta classifica. Un pareggio senza reti che conferma la qualità e la capacità dell'organico. Il Vico Equense ferma la capolista Agropoli e modifica le sorti del Girone C di Eccellenza. Per i partenopei è un punto importante in chiave playoff: tuttavia, gli azzurro-oro subiscono la rimonta del Buccino Volcei in classifica e perdono una posizione. I delfini, dal canto loro, scivolano in seconda piazza: la graduatoria è in mano al San Marzano, vittorioso con l'Alfaterna.

È un match equilibrato quello che va in scena al Campo Comunale di Massaquano. Gli ospiti provano a fare la partita mettendo alle strette i locali che, d'altra parte, concedono pochissimo in fase difensiva. Il primo affondo della partita è ad opera di Masocco, non rischia la retroguardia locale. Il Vico risponde con un tentativo di Guidoni che non ottiene gli effetti sperati. Nel primo tempo, è più la compagine partenopea a sfiorare il vantaggio con un legno che frena la gioia. Il leitmotiv non cambia nel corso del secondo tempo. I salernitani provano ad appellarsi alle giocate dei singoli, la squadra di Ferrara si chiude e non si lascia superare dalle iniziative di Yeboah e compagni. Il più pericoloso per i napoletani è Tartaglione, Pragliola salva i suoi. Tocca poi a Borrelli abbassare la saracinesca su Masocco e De Cristofaro. Non si sblocca l'incontro, al triplice fischio è 0-0.

Il tabellino

Vico Equense: Borrelli, Imperato (71′ La Gatti), Correale, Tartaglione, Boussada, Gargiulo, Ferrara Ci., Manna (95′ Percuoco), Guidoni, Petricciuolo, Rapicano (80′ Cassitto). A disposizione: Savarese, Lanza, Zambrano, Romano, Guidone G. '02, Guidone G. '04. Allenatore: Ferrara

Agropoli: Pragliola, Guzzo, Maiese (77′ Alba), Pastore, Della Guardia, Monzo (67′ De Cristofaro), Natiello, Masocco, Margiotta, Yeboah, Bacio Terracino (54′ Vitelli). Allenatore: Cianfrone

Arbitro: Stefano Re Depaolini di Legnano

Assistenti: Vincenzo Vernacchio di Ariano Irpino - Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore

Ammoniti: Imperato, Boussada (V), Monzo (A)