Promozione Campania/Girone C - Il Montecalcio rimonta la Puteolana 1909 due volte: pari al Vezzuto-Marasco

Il girone di andata è arrivato alle battute conclusive. Poche gare in agenda prima dell'archiviazione della parte iniziale della stagione. Allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida va in scena il confronto tra il Montecalcio e la Puteolana 1909. Derby tra la brigata azzurra e la formazione granata: entrambe, costruite per guadagnare la salvezza e la permanenza nella categoria, sono reduci da risultati ad intermittenza. I padroni di casa, a quota undici lunghezze in classifica, attendono gli ospiti, posizionati quattro punti sotto in graduatoria.

L'obbligo è centrare il bottino pieno. Tuttavia, tra condizioni meteo non ideali e la paura di non perdere la sfida, il testa a testa si è concluso con un pareggio. Non sono mancate le occasioni e le reti. Eppure, il pari è un risultato che non soddisfa pienamente i due ambienti. La Puteolana va in vantaggio dopo sette giri di cronometro approfittando di un inizio non semplice per il team locale. Ambedue restano in dieci al 19' e soltanto al 61' il Montecalcio agguanta l'1-1 con il rigore trasformato da Duca. A dieci dal termine, i granata si riportano avanti ma all'85' capitan Di Matteo sfrutta un calcio piazzato e timbra il 2-2 definitivo.

Un punto che muove la classifica per entrambe le squadre. Resta l'amaro per non aver acciuffato la vittoria e conquistato una posta in palio pesante in chiave salvezza. Il Montecalcio, nel prossimo turno valido per la dodicesima giornata del Girone C di Promozione, sarà atteso dalla delicata trasferta sul campo del Terzigno. Per la Puteolana ci sarà il banco di prova interno col Sant'Anastasia.