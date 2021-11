Promozione Campania/Girone D - Il Cercola espugna il Capasso: San Sebastiano ko, Greco match winner

Undicesima giornata del Girone D di Promozione, tra gli anticipi del sabato spicca il confronto tra il San Sebastiano e il Cercola. Tre punti di distanza in classifica tra le due formazioni impegnate al Campo Sportivo Capasso. I padroni di casa, a quota tredici punti in classifica, arrivano alla sfida con l'intenzione di agguantare l'intera posta in palio in chiave salvezza. Per le Foxes, al contrario, è una buona occasione per insidiare la griglia playoff.

È una sfida equilibrata, si gioca sui nervi e sulla tattica. Le fasi di studio sono piuttosto prolungate e le occasioni offensive si infrangono sull'ottimo lavoro dei reparti arretrati. Soltanto nel finale di primo tempo, gli ospiti passano in vantaggio con il guizzo di Greco. Al 44' l'esterno rossoblù, sugli sviluppi di un corner, fulmina l'estremo difensore Pezzella con un rasoterra potente che sbatte sul legno e si infila in rete.

Nella ripresa è una vera e propria battaglia, il team locale prova a riequilibrare il risultato ma i ragazzi di Barra resistono e conservano il minimo punteggio. Nel recupero della ripresa espulsi Carra e Vitale. Tre punti importanti per il Cercola che dovrà chiudere il girone d'andata positivamente: il prossimo turno riserverà il confronto col San Giuseppe. Il San Sebastiano dovrà affrontare la capolista Massa Lubrense in trasferta.