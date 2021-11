Promozione Campania - Rinviate tre partite: ecco chi non scenderà in campo

Il maltempo imperversa in Campania, le condizioni climatiche delle ultime ore hanno messo a dura prova il territorio. E anche il calcio dilettantistico fa un passo indietro. Non solo il mancato svolgimento delle partite in Eccellenza, anche tre incontri dello scenario di Promozione hanno incassato lo stop. Le compagini isolane, infatti, sono state fermate dal Comitato Regionale Dilettanti.

L'undicesima giornata del Girone C non si completerà. L'anticipo tra San Francesco e Isola di Procida non andrà in scena: il confronto in ottica salvezza è stato rinviato a data da destinarsi. Analogo destino, nello stesso gruppo d'appartenenza, per il Sant'Anastasia e il Lacco Ameno: "Si comunica che, la gara valida per l'undicesima giornata di andata del Campionato Regionale di Promozione tra S. Anastasia Calcio 1945 - ASD Lacco Ameno 2013, in programma Domenica 28/11/2021 alle ore 14.30, presso lo Stadio "De Cicco" di Sant'Anastasia è stata rinviata, nei prossimi giorni verrà comunicata la data del recupero".

Stop altresì per il Givova Capri Anacapri, impegnato nella sfida interna col Santa Maria la Carità: "La gara prevista per oggi alle 14.30 al campo San Costanzo con il Santa Maria La Carità è rinviata a data da destinarsi, cause condizione metereologiche. L'Uc Givova Capri Anacapri tornerà in campo sabato prossimo al San Costanzo quando arriverà l'Atletico Pagani".