Promozione Campania/Girone C - Scialbo 0-0 nel big match tra Vis Frattaminorese e Sporting Club Ercolanese

Riflettori puntati sul big match di giornata nel Girone C di Promozione. La Vis Frattaminorese, seconda della classe e con ventiquattro punti in classifica, ospita lo Sporting Club Ercolanese, terza in graduatoria e con una lunghezza in meno, allo Stadio Don Carmine. Le condizioni meteorologiche sono pessime e il rettangolo di gioco versa in condizioni tutt'altro che ottimali. A risentirne è lo spettacolo: il match, ai tre fischi del direttore di gara Aprile di Caserta, va in archivio sul punteggio di 0-0. Un risultato che rispecchia uno spettacolo scialbo e privo di emozioni.

Sono pochissime le occasioni che capitano in zona offensiva. Si gioca nel fango di un campo ai limiti della praticabilità. Le due squadre, dunque, sono costrette a dividersi la posta in palio. La Vis Frattaminorese non riesce ad allungare in classifica e mettere pressione alla capolista, i granata non guadagnano posizioni e devono guardarsi alle spalle dalla rimonta dell'Oratorio Don Guanella Scampia. L'opportunità più ghiotta è sui piedi di Paolo Borrelli con una conclusione da fuori che termina alta di poco. Per i padroni di casa un solo lampo disinnescato da Uliano. Sorride a distanza il Quartograd che, impegnato col Città di Casoria, può provare la prima fuga stagionale.

Il tabellino

Vis Frattaminorese: Giuallaurito, Chinese, Di Finizio, Tinto ‘01, D’Errico ‘02 (70’ Pellino ‘02), Moohammed, Arena (75’ Crispino), Capasso, Ciocia (84’ Moccia ‘02), Angelino (60’ Medina), Costanzo. A disposizione: Stanzione, Maiello ‘03, Russo ‘02, Isacco ‘05, Gervaco ‘02. Allenatore: Del Prete

S.C. Ercolanese: Uliano, Rossi (73’ Borrelli D.), Cefariello A., Caccia, Carbonaro, Tufano, Di Micco Daniele ‘03, Borrelli P., Muro (46’ Di Micco Davide), Mosca, Di Meo ‘01. A disposizione: Buonanno ‘02, Di Dato, Gergiulo, Formisano ‘02, Pezzella, Scarpato ‘04. Allenatore: Carlo Ignudi

Arbitro: Aprile di Caserta

Assistenti: Diana – Cerullo di Caserta

Ammoniti: Capasso, Costanzo (VF), Carbonaro, Cefariello A., Di Dato (dalla panchina)