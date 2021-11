Promozione Campania/Girone C - L'Oratorio Don Guanella Scampia batte la Virtus Afragola: decidono Sabatino e Angiolino

Il ricordo dello scorso 6 ottobre in Coppa Campania è vivido. L'1-7 maturato al Comunale di Brusciano meno di due mesi fa rimbomba in casa Virtus Afragola, intenzionata a riscattare il brutto ko rimediato nella seconda competizione contro l'Oratorio Don Guanella Scampia. Allo Stadio Landieri, nell'undicesimo turno del Girone C, si presenta la ghiotta occasione di rivalsa. Eppure, i guanelliani, in un momento di grande fiducia e condizione, condannano i giallazzurri ad un altro ko. Meno risonante sul piano del risultato rispetto a qualche settimana fa, ma altrettanto pesante in ottica stagionale.

Quarto successo consecutivo per i biancoblù. Il primo tempo si gioca su ritmi importanti e si chiude col botta e risposta, nella ripresa arriva il sigillo che vale il 2-1 finale e la vittoria per il gruppo locale. Le reti di Sabatino e Angiolino spingono l'Oratorio Don Guanella al quarto posto in classifica, staccando momentaneamente il Rione Terra e mettendosi a caccia della terza posizione tra le mani dello Sporting Club Ercolanese. La Virtus Afragola resta al centro della graduatoria e col rischio di scivolare ulteriormente nella zona bassa.

Il tecnico Fabio Esposito è intervenuto nel post-match: "È stata una partita difficile, pronti via e su un retropassaggio sbagliato abbiamo preso gol. La gara si è messa in salita, non ci siamo disuniti e abbiamo continuato a giocare. Col piede sull'acceleratore abbiamo trovato il pareggio e poi i cambi hanno deciso la partita. Angiolino? Si allena e ogni volta che viene chiamato in causa è presente e segna. Casoria? Sarà una partita in trasferta dove vogliamo fare bottino pieno".