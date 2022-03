Promozione Campania/Girone C - Ercolanese senza sosta, poker alla Montecalcio: bomber Mosca sugli scudi

Approfittare del passo falso del Quartograd e allungare il classifica. È questo l'obiettivo giornaliero dell'Ercolanese di Carlo Ignudi che affronta la Montecalcio allo Stadio Raffaele Solaro. I vesuviani vanno alla ricerca di punti per blindare il primato nel Girone C di Promozione, gli ospiti di Ivan Faustinho Cané puntano al successo per creare un gap con la zona calda della graduatoria.

La prima occasione, al 9', è per Ioio che prova a superare Testa con un rasoterra indirizzato sul primo palo: l'estremo difensore fa buona guardia e respinge. La gara prosegue senza grandi sussulti, le squadre si studiano e cercano il varco giusto per colpire. La formazione di Cané si fa vedere al 24' con Della Monaco, la conclusione termina alta a pochi passi dalla porta di Uliano. La reazione dei granata è affidata a Davide Di Micco che raccoglie il passaggio di Campese e calcia di destro: il tentativo è debole. Nuova opportunità per i locali al 39' con una punizione di Tufano pennellata per Borrelli, la giocata si spegne sul fondo. La ripresa si apre con l’ingresso in campo di bomber Mosca che sblocca il risultato immediatamente. Corner per l'Ercolanese, Carbonaro colpisce di testa e sulla linea di porta c'è un tocco di mano di un calciatore flegreo. Il direttore di gara assegna la massima punizione e Mosca non fallisce. Al 56' l'autore del gol si invola verso l'area e calcia in diagonale: tiro impreciso. Al 59' Davide Di Micco sbaglia un rigore in movimento su suggerimento di Mosca. Quest'ultimo, al 77', raddoppia su cross al bacio di Davide Di Micco. I granata dilagano nel finale: Pezzella sfrutta un errore del portiere Testa e fa 3-0. All'86' Mosca cala il poker con la tripletta personale e fissa la realizzazione numero venticinque.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Pezzella, Amoriello ‘03, Carbonaro, Di Dato (72’ Di Meo ‘01), Tufano (K), Campese (46’ Mosca), Borrelli P., Ioio (60’ Rossi), Di Micco Davide (85’ Caracciolo) Cefariello ‘02 (60’ Daniele Di Micco ‘03). A disposizione: Buonanno ‘02, Scarpato ‘04, Battilo ‘03, Borrelli D. Allenatore: Carlo Ignudi

Montecalcio: Testa, Buono (60’ Perna), Iervolino, Agrillo, Di Matteo (85’ Scotti Covella), Migliaccio ‘01 (79’ D’Isanto), Pagliuca ‘01, Della Monaco, Capuano ‘02, Parisi (67’ Landolfo ‘03) Lubrano Lavadera (72’ Pisano ‘01). A disposizione: Granata, Trincone, Russo ‘04. Allenatore: Ivan Faustinho Cané

Arbitro: D'Ambrosi di Nocera Inferiore

Marcatori: 50’ rig., 77’, 86’ Mosca, 84’ Pezzella

Ammoniti: Capuano, Migliacci, Iervolino, Agrillo (M)