Promozione Campania/Girone D - Vittoria all'inglese per il Massa Lubrense: superata la Viribus al Cerulli

Vince, convince e si avvicina all'obiettivo stagionale. Il Massa Lubrense dimentica quanto accaduto una settimana fa al San Costanzo e si impone tra le mura amiche dello Stadio Cerulli. Superato il banco di prova rappresentato dalla Viribus: i nerazzurri di Pasquale Aiello si avvicinano al bottino grosso. La promozione in Eccellenza è pratica quasi archiviata, serve soltanto la matematica che potrebbe arrivare già domani. Un passo falso del Givova Capri Anacapri farebbe festeggiare i costieri con diverse giornate d'anticipo.

La gara del Cerulli testimonia la forza e la qualità dei padroni di casa che superano gli ospiti senza troppi patemi. Succede tutto al minuto 13 delle due frazioni. Nel primo tempo Fiorentino appoggia in rete il suggerimento di bomber Marino. Poi è lo stesso attaccante a rubare la scena col raddoppio che si materializza al 58' con un contropiede magistrale. Il Massa Lubrense conquista l'intera posta in palio e si avvicina al traguardo stagionale: saranno ore o giorni caldi per tutto l'ambiente, in vista dell'appuntamento sul campo del Victoria Marra. Per la Viribus è un'uscita a vuoto preventivabile: i vesuviani di Armando Pezzella dovranno riscattarsi contro l'Agerola.

Il tabellino

Massa Lubrense: Miccio, Amuro, Mastellone, Inserra (89' La Via), Breglia, Veropalumbo, D'Alesio (69' Vacca), D'Esposito R. (86' Somma), Marino (75' Zarrella), Attardi, Fiorentino (64' Cappiello Brano). A disposizione: Armano, Iaccarino, Alfano, Verde. Allenatore: Aiello

Viribus: Pardo, Panico (63' Marotta G.), De Martino, Maione, Falco (79' Improta), De Rosa, Pompeo, Gagliardi (71' Marotta M.), Orefice, Pondo (52' Russo), Donvito (65' Vertola). A disposizione: Beneduce, Cavaliere, Marigliano, Cavallaro. Allenatore: Pezzella

Arbitro: Domenico Tropiano di Sala Consilina

Marcatori: 13' Fiorentino (ML), 58' Marino (ML)

Ammoniti: Attardi, Inserra, La Via, Vacca (ML), Di Martino, Donvito, Improta, Marotta, Pompeo (V)