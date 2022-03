Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra supera di misura il Lacco Ameno: super Navarra, decide Capogrosso

Due squadre al bivio stagionale. L'una per la zona bassa della classifica, l'altra per la griglia d'alta graduatoria. Allo Stadio Patalano si gioca Lacco Ameno-Rione Terra, sfida valida per la ventiduesima del Girone C di Promozione. Isolani a caccia di un risultato utile in chiave salvezza, flegrei pronti a rilanciarsi nella fascia alta. È una partita equilibrata, tirata e con due protagonisti su tutti: Capogrosso e Navarra.

Avvio battagliero e deciso per i padroni di casa che premono sull'acceleratore e incanalano il match sull'intensità. Le prime occasioni, però, sono per gli ospiti. Al 10' Carandente scarica un destro dal limite dell'area, Di Meglio si oppone con un buon intervento. Al 24' gli attaccanti di mister Gennaro Monaco dialogano: Carandente pennella per Lucignano, il colpo di testa non impensierisce l'estremo difensore. Passano due minuti e un tiro di Lanuto, dopo una manovra da calcio d'angolo, si alza sopra la traversa. I rossoneri sfiorano il bersaglio grosso sul ribaltamento di fronte: Riccio sciupa da posizione defilata. Al 36' sale in cattedra Navarra che disinnesca il primo rigore assegnato ai locali e calciato da Iovene.

L'inizio del secondo tempo si inaugura col vantaggio del Rione Terra: Capogrosso, di testa, sblocca il risultato in seguito a una mischia generata da calcio d'angolo. L'autore della realizzazione flegrea è sfortunato al 75', quando un traversone degli avversari colpisce il braccio in area di rigore. Il direttore di gara assegna il secondo penalty al Lacco Ameno. Cambia il rigorista, ma non l'esito: Navarra è ancora superlativo, questa volta su Romano. Quest'ultimo termina anzitempo la partita, al minuto 86, rimediando il secondo giallo. Gli isolani restano addirittura in nove nelle battute conclusive, nel recupero Ciotola si divora il raddoppio dopo essersi presentato davanti al guardiano rossonero. Al triplice fischio è 0-1 al Patalano.