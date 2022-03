Promozione Campania/Girone B - Cimitile ok contro il Gesualdo: Corcione e Di Meo decisivi nel 2-1

Un successo dal sapore d'alta classifica. Il Cimitile di mister Galluccio si afferma allo Sporting Club di Nola dopo una partita combattuta contro il Gesualdo del tecnico Facchino. La ventiduesima giornata del Girone B di Promozione premia i granatieri che si impongono col risultato di 2-1.

Partenza positiva per i padroni di casa che conquistano un calcio di rigore conquistato da Ricchiuti dopo un tocco di braccio di Bellofatto. Il direttore di gara assegna la massima punizione che Di Meo si fa ipnotizzare da Gubitoso. Sul ribaltamento di fronte, Martiniello trova l'angolo giusto e supera De Riggi: l'arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Al 36' Coppola viene steso in area da Mazzariello: ancora un penalty per il Cimitile. Dagli undici metri si presenta Corcione che timbra il cartellino. La frazione iniziale si chiude con i lampi di Falco e Coppola, Gubitoso e la difesa reggono alla pressione. La ripresa si inaugura con una giocata di Ambrosino per Martiniello, l'impatto non è forte e De Riggi blocca. La replica dei locali è ad opera di Di Meo che non trova la porta per questione di centimetri. Al 67' Volzone sfiora il pareggio, ma i granatieri restano proiettati in avanti e - dopo una serie di occasioni - raddoppiano nel finale con un diagonale di Di Meo. Nel recupero, il Gesualdo accorcia con uno stacco di Starita sugli sviluppi di un corner. Termina 2-1 allo Sporting Club di Nola.

Il tabellino

Cimitile: De Riggi, Esposito, Grasso, Alfieri, Visone (69' Padovani), Corcione, Falco (71' D'Onofrio), Aprea, Ricchiuti (60' Borrelli) , Di Meo (91' Canzanella), Marulli (18' Coppola). Allenatore: Galluccio

Gesualdo: Gubitoso, Russo, Lazio, Ambrosino (69' Flammia), Rafaniello, Bellofatto (85' Baviello), Iannella (54' De Nunzio), Mazzariello (44' Starita), De Mari, Martiniello (54' Riefoli), Volzone. Allenatore: Facchino

Arbitro: Christian Messina di Castellammare di Stabia

Marcatori: 36' rig. Corcione (C), 88' Di Meo (C), 91' Starita (G)

Ammoniti: Alfieri, Corcione, Falco (C), Bellofatto, Mazzariello, Volzone (G)