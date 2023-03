Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità vince il campionato, esultano Cercola e Agerola. Bene anche Viribus e Virtus Vesuvio Ottaviano

Ventiquattresima giornata del Girone B di Promozione, la notizia arriva direttamente dallo Stadio Don Luigi di Iorio. Il Barano ribalta la capolista Santa Maria la Carità che, tuttavia, può festeggiare la storica promozione in Eccellenza con sei giornate d’anticipo. Dopo l’iniziale vantaggio firmato Tarallo, gli isolani trovano il pareggio con un contropiede di Sorbo. Nel finale di partita c’è anche il raddoppio, completando la rimonta, da parte di De Luise. I rossazzurri cadono per la prima volta in campionato e frenano nella straordinaria corsa in vetta, ma da Cercola arriva la notizia più lieta: il Frattamaggiore va ko nel confronto diretto con i rossoblù e spiana la strada ai ragazzi di Durazzo al salto di categoria. Per i nerostellati è una giornata da dimenticare, le Foxes dilagano con le reti di Crispino, Buonocore e Gisonni. Il San Sebastiano illude con le marcature di Alterio e Borrelli, allo Stadio Paudice però si abbatte il ciclone Marino che sigla una tripletta e completa la rimonta in favore dell’Agerola. San Vito Positano e Punto di Svolta non si fanno male, 0-0 è il risultato finale. Bracale ed Elayache fanno volare la Viribus, Oratorio Don Guanella Scampia superato a Brusciano. La Virtus Vesuvio Ottaviano sblocca la partita con Barra, abile a sfruttare una respinta del portiere su tiro di Gargiulo. Al 79’ arriva il pareggio dell’Isola di Procida con Gadaleta che spedisce la sfera alle spalle di Rastiello. Allo scadere, Ambrosio sfrutta l’assistenza di Langella e fa 2-1 per i padroni di casa.

I risultati

Barano-Santa Maria la Carità 2-1, Tarallo (SMC), Sorbo (B), De Luise (B)

Cercola-Frattamaggiore 3-0, Crispino (C), Buonocore (C), Gisonni (C)

San Vito Positano-Punto di Svolta 0-0

San Sebastiano-Agerola 2-3, Alterio (S), Borrelli (S), Marino (A), Marino (A), Marino (A)

Viribus-Oratorio Don Guanella Scampia 2-1, Bracale (V), Elayache (V), Torinelli (ODGS)

Virtus Vesuvio Ottaviano-Isola di Procida 2-1, Barra (VVO), Gadaleta (P), Ambrosio (VVO)

Quartograd-Vis Frattaminorese domenica 5 marzo ore 15.00

Sant’Anastasia-Terzigno domenica 5 marzo ore 15.00