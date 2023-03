Promozione Campania/Girone C - Il Cimitile dilaga, il San Vitaliano pareggia

Il Cimitile dilaga nella sfida valida per la ventiquattresima giornata del Girone C di Promozione: superato con il tris l’Abellinum Calcio. Granatieri in vantaggio con un colpo di testa di Albertini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio è firmato Ricchiuti che sfrutta l’assistenza di Diabaka e insacca da fuori area. Nel secondo tempo, Marotta chiude i conti con un pallonetto. Botta e risposta tra San Vitaliano e Bellizzi Irpino allo Stadio Comunale, succede tutto in cinque minuti a metà frazione iniziale. È La Marca a finalizzare una straordinaria manovra corale dei gialloblù al 22’. Il pareggio degli ospiti si concretizza al 27’ con un tiro-cross di Vitale.

I risultati

Cimitile-Abellinum 3-0, Albertini (C), Ricchiuti (C), Marotta (C)

San Vitaliano-Bellizzi Irpino 1-1, La Marca (SV), Vitale (BI)

Baiano-Ottaviano domenica 5 marzo ore 15.00