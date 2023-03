Promozione Campania/Girone A - La Neapolis supera il Cellole, Rione Terra ko. Sorride la Nuova Napoli Nord, Micri col tris sulla Virtus Afragola

Prosegue la corsa del Castel Volturno in vetta alla classifica del Girone A di Promozione: battuto il Rione Terra a domicilio nella sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato, decide la marcatura di De Lucia direttamente da calcio di rigore ad avvio secondo tempo. Risponde la Neapolis che cala il tris al Cellole. Scuotto, Marzano e Catena tengono la squadra a -4 dal primo posto. Agli ospiti non basta la marcatura di Freda. Pareggio senza reti nel match tra Boys Caivanese e Casal di Principe: 0-0 a Cardito. La Nuova Napoli Nord sbanca il campo della Puteolana 1909: vittoria all’inglese nel segno di Sinigaglia e Manzo. Doccia gelata per la Virtus Afragola, costretta alla resa al Borsellino di Volla. Dopo una prima frazione di gioco ad alti livelli, i giallazzurri sprofondano nel primo quarto d’ora della ripresa. L’espulsione di Varese spegne poi definitivamente le speranze di una rimonta. Il Micri si afferma con tre marcature. De Simone sblocca con un destro a giro dal limite, Martino raddoppia su assistenza di Di Giacomo. Quest’ultimo cala il tris dal dischetto.

I risultati

Rione Terra-Castel Volturno 0-1, De Lucia (CV)

Neapolis-Cellole 3-1, Scuotto (N), Marzano (N), Catena (N), Freda (C)

Boys Caivanese-Casal di Principe 0-0

Puteolana 1909-Nuova Napoli Nord 0-2, Sinigaglia (N), Manzo (N)

Micri-Virtus Afragola 3-0, De Simone (M), Martino (M), Di Giacomo (M)