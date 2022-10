Promozione Campania/Girone A - Virtus Afragola, vittoria di rigore: 3-2 al Cellole

Seconda vittoria in campionato per una Virtus Afragola che spicca il volo. In una partita ricca di colpi di scena, con cartellini e rigori, la formazione di Boemio supera il Cellole solo nel finale e si gode un altro successo nella competizione. Padroni di casa pericolosi al quarto d'ora con Fusco, il tiro del centrocampista finisce fuori di poco. La doppia replica degli ospiti arriva sei giri di lancette dopo con Borrelli prima da punizione e Palumbo poi, favorito da un rimpallo si ritrova solo davanti al portiere: risponde presente con i suoi guanti Speranza. Passata la mezz'ora, il pallino del gioco torna nella mani dei gialloazzurri: palo pieno su punizione calciata da Fusco, fuori di un niente la conclusione di testa di Buiano ben servito da Fusco.

È solo il preludio al vantaggio che arriva a cinque minuti dall'intervallo: taglio in area di Pengue che viene fermato con le cattive dalla retroguardia casertana e guadagna il rigore. Dal dischetto Buiano si fa parare il tiro, sulla ribattuta Pengue è lesto più di tutti e gonfia la rete. Una gomitata galeotta nella mischia accende la rissa che vede coinvolte le due squadre (panchina annesse), prova a gettare acqua sul fuoco Granata: è di tre espulsioni e due ammonizioni il bilancio prima del doppio fischio che manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa avvio super dei padroni di casa che trovano il raddoppio: Buiano, in versione assistman, serve sulla destra Grobelna che appena entrato in area fulmina Petorella. Quando sembrava tutto in discesa, il match subisce una sterzata inaspettata: in inferiorità numerica il Cellole trova il pareggio con la doppietta di Quintigliano. La Virtus proprio non ci sta e viene premiata allo scadere con un rigore: dal dischetto ancora Buiano, questa volta il bomber napoletano batte il portiere avversario per il definitivo 3-2.

Il tabellino

Virtus Afragola Soccer: Speranza, Spina (81' Vergara R.), Sepe (59' Savino), Iaquinangelo, Varese, Minichini (61' Basciano), Fusco, Silvestro, Grobelna (61' Medugno), Pengue (90' Castaldo), Buiano. A disposizione: De Martino, Gagliano, Borzacchelli, Loto. Allenatore: Boemio

Cellole Calcio: Petorella, Sozio, Parente, Fusco (62' Quintigliano), Fabozzi (56' Buonaurio), Ayari, D'Andrea V. (62' Lepore), Ricci (51' Troiano), Borrelli (87' Russo), Falanga, Palumbo. A disposizione: D'Andrea S., Freda, Saputo. Allenatore: Cimmino

Arbitro: Granato di Nola

Marcatori: 40' Pengue (V), 48' Grobelna (V), 66' rig. Quintigliano (C), 82' rig. Quintigliano (C), 89' rig. Buiano (V)

Ammoniti: Iaquinangelo, Varese, Fusco, Grobelna, Minichini (V), Sozio, Parente, Borrelli, Lepore (C)

Espulsi: Ayari (C) per doppio giallo, Iengo dirigente (V) e Cimmino allenatore (C) dalla panchina