Promozione Campania/Girone B - Virtus Vesuvio Ottaviano di misura sul San Sebastiano: decide il guizzo di Langella

Una vittoria di misura nel derby. La Virtus Vesuvio Ottaviano torna a giocare al Comunale e batte il San Sebastiano nella gara valida per la quarta giornata del Girone B di Promozione. Partenza arrembante per gli ospiti che si fanno vedere dalle parti di Shevchenko, ma la difesa rossoblè è attenta e limita i danni. La prima occasione della gara è di Ilardi al 24': il calcitore riceve da Langella e dal limite pennella un tiro che finisce di poco a lato. Al 43' arriva la risposta degli ospiti, è Alterio ad andare alla conclusione dal limite dell'area, col pallone che lambisce l'incrocio dei pali, 0-0. Nella ripresa passano subito in vantaggio le foxes ottavianesi, è Langella a metterci il piede ed insaccare la rete del vantaggio: 1-0. La Virtus Vesuvio Ottaviano, al 49', trova la rete del raddoppio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 53' su punizione dal limite ci prova Pelliccio con il portiere che d'istinto devia in angolo. Nei minuti finali del match il San Sebastiano resta in inferiorità numerica, il direttore di gara espelle Piccirillo per condotta antisportiva. Si chiude così il match del Comunale.

Il tabellino

Virtus Vesuvio Ottaviano: Shevchenko ‘04; Avino ‘05, Capasso, Bellofiore, Pelliccio, D’Avino, La Marca (71’ Cardenio), Ilardi (78’ Sepe), Langella, Balzano (62’ Nunziata), Ambrosio F. A disposizione: Casillo, Grasso ‘03, Autorino ‘04, Trombetta, Gargiulo ‘05, Malinconico ‘03. Allenatore: Sabato Peluso

San Sebastiano: Canfora; Minucci ‘03 (49’ Laino), Gargiulo, Alterio, Miccichè, Cefariello (52’ Molisso), Piccirillo, Ferrara (49’ Di Micco ‘03), Perna (59’ Borrelli), Amendola ‘04, De Marino (66’ Selva). A disp.: Simiuolo ‘04; Capparelli ‘04, Annunziata, Carra ‘03, Passariello. Allenatore: Luca Borrelli

Arbitro: Domenico Tropiano di Sala Consilina

Marcatori: 46' Langella (VVO)

Ammoniti: Piccirillo (S); Ferrara (S); Peluso (VVO) dalla panchina; Miccichè (S); Ilardi (VVO); Molisso (S); D’Avino (VVO)

Espulsi: Piccirillo (S); Trombetta (VVO) dalla panchina