Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità non si ferma, Oratorio Don Guanella di rimonta. Ok il Cercola

Quarto turno del Girone B di Promozione. Oltre alla vittoria della Virtus Vesuvio Ottaviano sul San Sebastiano, si sono disputate altre quattro gare relative alle squadre napoletane inserite nella competizione. Ecco come sono andate le partite in programma e i risultati definitivi.

Ottima prova del Santa Maria la Carità che si conferma la squadra da battere in questa prima parte di stagione. Quarta vittoria consecutiva per la formazione di mister Durazzo che passa anche sul rettangolo verde del San Vito Positano. Raia illude la compagine locale al 38', le Aquile salgono in cattedra e pareggiano nel finale di primo tempo grazie ad una deviazione sfortunata della difesa di casa. Nella ripresa si scatena bomber Farriciello che segna due volte nel giro di sei minuti: termina 1-3 l'incontro sul suolo costiero.

Bene altresì l'Oratorio Don Guanella Scampia che regola il Terzigno allo Stadio Landieri. Rossoneri che vanno in vantaggio con Bianco nella frazione iniziale, il calciatore ospite approfitta di una punizione dalla distanza per spezzare l'equilibrio. Maggiore convinzione per i biancoblù nel corso della seconda parte di match: Cesareo e Chianese firmano la rimonta e regalano i tre punti alla squadra guanelliana. Pareggio nel derby del Monte Somma tra la Viribus e il Sant'Anastasia. I rossoblù si portano avanti nel parziale con la rete di Cavallaro al 20', la risposta dei biancoblù arriva solo nella ripresa col timbro di Orefice al 54'. La doppietta di Buonocore e il gol di D'Agostino spingono il Cercola ai tre punti: battuto l'Agerola, in rete con Marino, allo Stadio Piccolo.