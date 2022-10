Promozione Campania/Girone A - Neapolis sull'onda di Catena: stop Virtus Goti al Vallefuoco

Una fiammata di Catena decide il match dello Stadio Comunale Alberto Vallefuoco di Mugnano. La Neapolis batte la Virtus Goti di misura, si lancia in classifica e sale a quota nove lunghezze. Dopo la mancata contesa del Chiovato contro il Rione Terra nel turno precedente a causa della pioggia, la formazione napoletana torna in campo ed affronta i biancorossi per la quarta giornata del Girone A di Promozione. Serve soltanto un lampo dell'attaccante per strappare la posta in palio ai sanniti e assicurarsi la terza vittoria consecutiva in campionato. Un risultato che alimenta gli obiettivi del club, pronto a rendersi protagonista nella competizione. La sfida odierna, però, deve già andare in archivio. In programma c'è proprio il recupero sul suolo flegreo che si giocherà nell'infrasettimanale. Servirà la giusta condizione per imporsi a Bacoli.