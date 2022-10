Promozione Campania/Girone C - Il San Vitaliano supera l'esame Sporting Pietrelcina

Quarta giornata del campionato di Promozione, nel Girone C spicca l'appuntamento interno per il San Vitaliano. La squadra gialloblù, protagonista di un buon avvio con due pareggi e una vittoria all'attivo, cerca punti nel confronto interno con lo Sporting Pietrelcina. Le prime giocate offensive sono di marca casalinga, ma il tentativo più pericoloso è di Ferraro attorno al quarto d'ora: Notaro allontana la minaccia. Al 23' provvidenziale è Manzo con un salvataggio in extremis sul colpo di testa di Jallow. Quest'ultimo si ritaglia una buona opportunità anche al 30', con Saggese che si oppone. La frazione iniziale non si stappa, al duplice fischio è 0-0.

Nella ripresa, ospiti vicini alla rete con Alleva sugli sviluppi di una manovra di Jallow. Al 65' i padroni di casa sbloccano il risultato. Ci pensa Nota su punizione, procurata da Saggese, a spezzare l'equilibrio. All'82', però, Jallow trova il pareggio dopo un'iniziativa personale importante. A due dal 90', ci pensa Ciniglio a pescare il jolly che vale il 2-1 definitivo. Nel recupero non mancano le occasioni e resta il dubbio per un penalty non concesso ai sanniti. Il prossimo appuntamento del San Vitaliano sarà in trasferta sul campo dell'Abellinum.