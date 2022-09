Promozione Campania/Girone A - Riscatto Virtus Afragola, abbattuto il Casal di Principe: tris per i ragazzi di Boemio

Una pesante sconfitta all'esordio, l'obbligo di rifarsi nell'appuntamento casalingo. La Virtus Afragola mette alle spalle l'amaro debutto e risponde presente con una prestazione convincente. Superato il Casal di Principe nella sfida interna valida per la seconda giornata del Girone A di Promozione. Primi punti in campionato per la squadra di mister Boemio che sfodera una prova valida contro un avversario mai arrendevole.

Il primo squillo è degli ospiti con Annunziata, la conclusione è parata da Speranza. Come un pugile paziente, la Virtus si muove sulle gambe ed attende il momento giusto per affondare il colpo: momento che arriva poco dopo la mezz'ora di gioco. Pengue, nel tentativo di servire un compagno di reparto in area di rigore, trova il braccio di un avversario: per l'arbitro non ci sono dubbi e indica il dischetto. Buiano contro Arrichiello, vince la freddezza dell'attaccante di casa. Prima dell'intervallo ancora Pengue, questa volta in proprio, riceva palla dalla sinistra, entra in aria e batte Arrichiello in uscita con un delizioso pallonetto che finisce nel sacco. Nella ripresa il Casal di Principe preme sull'acceleratore alla ricerca del gol per ritornare in partita ma subisce la terza rete: palla da corner, dormita generale della retroguardia casertana, Silvestro anticipa tutti e cala il tris. Nonostante il passivo gli ospiti non gettano la spugna e diventano pericolosi in due nitide occasioni, sventate da Speranza in stato di grazia. L'estremo difensore è costretto ad arrendersi solo sotto il fuoco amico di Iaquinangelo che, nel tentativo sfortunato di deviare una palla insidiosa, la mette nella propria porta.

Il tabellino

Virtus Afragola: Speranza, Spina (78' Marra), Amico, Fusco (65' Borzacchelli), Varese, Iaquinangelo, Pengue (71' Savino), Minichini (76' Basciano), Buiano, Silvestro, Vergara (68' Gagliano). A disposizione: Frate, Castaldo, Corcione, Zaccaro. Allenatore: Boemio

Casal di Principe: Arrichiello, Pignata (33' Ferraro), Diana, Chianese, Di Ronza, Bellusci, Cerullo (41' Miele), Pizzo, Ferraro, De Falco, Annunziata (15' Vasellini). A disposizione: Schiavone, Zippo, Vargas, Massimo, Corvino, Del Duca. Allenatore: Fabozzi

Arbitro: Lionetti di Napoli

Marcatori: 35' rig. Buiano (VA), 44' Pengue (VA), 65' Silvestro (VA), 85' aut. Iaquinangelo (CdP)

Ammoniti: Fusco (VA), Chianese, Cerullo, Ferraro (CdP)