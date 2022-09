Promozione Campania/Girone B - Santa Maria la Carità ok sull'Oratorio Don Guanella Scampia al 94'. Blitz del San Sebastiano, pari tra Frattamaggiore e Agerola

Sono andati in archivio gli anticipi del Girone B di Promozione. Oltre alla vittoria della Viribus Unitis nel derby con la Virtus Vesuvio Ottaviano e il blitz del Barano sul campo del Cercola, altre tre gare hanno interessato da vicino le napoletane. Il Frattamaggiore ha accolto l'Agerola nel fortino interno, mentre il Santa Maria la Carità ha fatto visita all'Oratorio Don Guanella Scampia. Per il San Sebastiano, invece, è scattato il match sul rettangolo verde del San Vito Positano.

Ottimo approccio al match per la formazione bianconera che è passata in vantaggio dopo appena undici giri di lancette. Ci ha pensato Pirone a sbloccare il risultato con un calcio di rigore ben trasformato. Gli ospiti hanno agganciato il pareggio nei primi minuti della seconda frazione. Ancora da penalty, questa volta sul versante opposto, è stato Pelagione a fissare l'1-1. Per il Frattamaggiore è arrivato il primo punto in campionato, mentre l'Agerola sale a quota due.

Vittoria in esterna per il Santa Maria la Carità. Allo Stadio Landieri di Scampia, i ragazzi di Durazzo e l'Oratorio Don Guanella si sono risposti colpo su colpo. Nella frazione iniziale c'è stato il botta e risposta tra le due compagini. Il rigore di Capissi per i padroni di casa e la rete di Esposito per gli ospiti hanno decretato i quarantacinque minuti iniziali. Nella ripresa l'equilibrio ha avuto la meglio, soltanto nel finale i rossazzurri sono passati col sigillo di De Simone. Sorride anche il San Sebastiano che ha sbancato il terreno da gioco del San Vito Positano: 1-2 è il risultato finale.