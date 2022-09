Promozione Campania/Girone B - La Viribus si prende il derby, Virtus Ottaviano ko: match risolto da Corcione all'84'

Seconda giornata del Girone B di Promozione, allo Stadio Comunale c'è il derby vesuviano tra la Viribus Unitis e la Virtus Vesuvio Ottaivano. Dopo una prima fase di studio per entrambe le formazioni, al 29' a rendersi pericolosa è la compagine di casa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Sulla respinta corta di Rastiello, è Marotta a depositare la palla in rete: il gioco però è fermo per posizione di offside. Non si fa attendere la risposta degli ospiti alla mezz'ora. Gargiulo imbuca Colombo, ma la conclusione del numero 2 finisce al lato. Al 44' grande occasione per i locali. Ancora Marotta, a tu per tu con Rastiello, batte a rete: l'estremo difensore si supera con un ottimo intervento.

Nella ripresa subito pericolosi gli ospiti con Malinconico che scavalca anche il portiere, senza trovare la conclusione verso la porta. Al 55' ancora Virtus insidiosa con una punizione diretta di Nunziata deviata in angolo da Pardo. Al 60' replicano i ragazzi di Pezzella, su calcio di punizione è Mazza a provare la conclusione che finisce di poco alta. Al 75' Rastiello è chiamato agli straordinari per evitare il gol, all'84' si sblocca il match con la magia di Corcione da piazzato. Al 92' Pardo si oppone ad Autorino, sulla respinta Nunziata colpisce il palo. Al 95' si chiude l'incontro con la Viribus che batte la Virtus per 1-0.

Il tabellino

Viribus Unitis 100: Pardo; De Falco ‘03, De Martino, Marigliano, Simonetti, Corcione, Cavallaro ‘04 (55’ Carnicelli ‘04), Bocchino (56’ Acampora), Marotta (72’ D’Avino), Mazza (61’ Russo), Ciardulli. A disposizione: Aliberti ‘04; Di Palma, Maione, Pietropaolo ‘04, Salierno ‘05. Allenatore: Pezzella

Virtus Vesuvio Ottaviano: Rastiello; Colombo (74’ Avino ‘05), Capasso, Rubino, Pelliccio, D’Avino (78’ Cardenio), La Marca (80’ Ilardi), Gargiulo ‘05 (59’ Autorino ‘04), Nunziata, Malinconico ‘03 (74’ Langella), Ambrosio F. A disposizione: Shevchenko ‘04; Ambrosio A. ‘04, Sepe, Balzano. Allenatore: Peluso

Arbitro: Pietro Di Muro di Salerno

Marcatori: 84’ Corcione (VU)

Ammoniti: Bocchino (VU); Fe Martino (VU); Capasso (VVO); Corcione (VU); D’Avino (VVO); Simonetti (VU); Malinconico (VVO); Acampora (VU); Nunziata (VVO)