Promozione Campania/Girone B - Successo di misura del Barano sul Cercola: Invernini match winner

L'obiettivo è ritrovare quella categoria persa con l'amara retrocessione dello scorso anno. Davanti, però, c'è una squadra pronta a far valere le proprie qualità e intenzionata a raccogliere un buon bottino davanti al pubblico amico. La seconda giornata del Girone B di Promozione riserva il confronto tra il Cercola e il Barano. La squadra di casa, in fiducia dopo il tris messo a segno al debutto nella competizione, sogna di ripertersi contro una big. I bianconeri, destinati ad essere protagonisti indiscussi all'interno del torneo, arrivano alla sfida in esterna col poker rifilato all'Oratorio Don Guanella Scampia all'esordio.

Le aspettative della vigilia sono rispettate, sul rettangolo verde dello Stadio Comunale Giuseppe Piccolo prevale l'equilibrio tra le due formazioni. Entrambe provano a creare pericoli, ma il punteggio - almeno nel primo tempo - non si sblocca. Il match sembra essere inchiodato, il giovane Invernini però non è dello stesso avviso. Al 60' l'ex Ischia riesce a trovare lo spazio vincente per regalare il vantaggio ai suoi. Rete risultata definitiva sull'economia del confronto, al triplice fischio si concretizza il secondo successo consecutivo per gli isolani. Per Invernini, d'altra parte, si tratta del secondo gol dopo quello messo a segno lo scorso weekend.