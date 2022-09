Promozione Campania/Girone C - Ottaviano-Gesualdo e San Vitaliano-Forza e Coraggio terminano in parità

Sabato pomeriggio dedicato alle partite di Promozione. Il ricco programma del Girone C del campionato ha proposto due impegni per le napoletane. L'Ottaviano, protagonista all'esordio con la vittoria schiacciante sul campo dell'Abellinum, ha ospitato il Gesualdo nel match interno. Il San Vitaliano, reduce dal pareggio sul manto erboso del Ponte 98, ha sfidato la Forza e Coraggio. In entrambe le sfide è maturato lo stesso destino: le gare si sono chiuse sul risultato di parità. I rossoblù sono stati rallentati dagli irpini, non c'è stato dunque l'aggancio alla vetta solitaria - in attesa degli altri appuntamenti in agenda domani - a punteggio pieno. I gialloblù, andati sotto contro i sanniti col gol di De Ieso, sono tornati nel finale ed hanno agguantato il punto all'88' con Di Pietro.