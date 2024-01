L'atteso derby non si sblocca, le due squadre napoletane si dividono la posta in palio

Torna il derby campano, la sfida più attesa tra le due formazioni napoletane inserite nel Girone I di Serie D. La prima partita del 2024 mette davanti il Portici di Ciaramella-Bovienzo e il Real Casalnuovo di Esposito: gli azzurri sono in corsa per l'obiettivo salvezza, la matricola terribile mette nel mirino la zona nobile della classifica. Allo stadio San Ciro si gioca una gara equilibrata (termina 0-0), che conferma il momento delle squadre. Il team granata deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria che manca dallo scorso 3 dicembre: con il pareggio in trasferta, il Toro - reduce dal ko sul campo della corazzata Siracusa - resta in quinta posizione e alle spalle della LFA Reggio Calabria. E tra sette giorni allo stadio Iorio approda il Licata. Per i padroni di casa, impegnati tra una settimana nello scontro diretto con il Canicattì, invece c'è da registrare il quarto risultato utile consecutivo.