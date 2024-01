Il club napoletano annuncia Manuel Cannavaro, figlio di Paolo. Raggiunge il cugino Andrea

Manuel Cannavaro, figlio di Paolo, è un nuovo giocatore del Real Casalnuovo. Il classe 2002, di ruolo centrocampista, è stato annunciato nelle scorse ore dal club. Il ventunenne, cugino di Andrea Cannavaro, figlio dell'ex difensore Fabio, anche lui nella rosa napoletana, è uno dei rinforzi invernali del mercato granata. "Ha un'ottima visione di gioco, tanta qualità e velocità di pensiero. Dotato di una buona struttura fisica, proviene dal Fano", scrive la società attraverso i canali ufficiali. La nota continua: "Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, ha giocato in Serie D anche nel Casarano, dopo un'esperienza tra i professionisti con il Taranto". Il calciatore è stato già regolarmente convocato da mister Esposito per il derby in programma questo pomeriggio contro il Portici.