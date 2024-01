Giornata stregata per l'Ischia, assedio alla Nuova Florida ma è 0-0 al Mazzella

Tante, probabilmente troppe, le occasioni costruite ma l’Ischia non riesce a sbloccare la sfida del Mazzella. La prima gara del 2024 per la squadra di Enrico Buonocore va in archivio con un pareggio, con la Nuova Florida termina 0-0.

Le condizioni climatiche non agevolano la giornata sull’isola, le condizioni del campo non sono ottimali. Primo lampo degli ospiti con una conclusione larga di Costa, ma dopo le fasi di studio sono i gialloblù a costruire le migliori occasioni direttamente da corner. Ci prova Talamo, la sua girata diventa un assist per Buono anticipato dal portiere al 19’. Passano pochi secondi e Maiorano, di testa, mette fuori di poco. Al 21’ Giacomarro pennella dalla bandierina, Florio anticipa tutti ma scheggia il palo con l’incornata. La Nuova Florida risponde con un tentativo di Bruno neutralizzato da Vivace in due tempi e con il legno esterno colpito da Moreso. Nel finale di primo tempo doppia clamorosa occasione per l’Ischia. Al 38’ Di Meglio scodella, Arcamone controlla e Baldassi calcia da distanza ravvicinata: Giordani si oppone. L’estremo difensore è prodigioso anche al 39’ sul destro a botta sicura di Arcamone, servito dalla corsia. Al 42’ Giacomarro suggerisce per Talamo, l’ex Nocerina impatta di testa ma non impensierisce gli avversari.

La seconda frazione si apre con un tentativo di Baldassi, la traiettoria è imprecisa e Giordani non rischia particolarmente. Al 54’ imbucata di Moreso per Jelicanin, pronto alla battuta a rete: Buono legge l’intenzione e in scivolata salva Vivace. Tre minuti dopo, sul capovolgimento di fronte, Ballirano fa partire un mancino velenoso che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta Di Meglio sbaglia, in maniera clamorosa, il tap-in. Poi si scatena un parapiglia tra Negro e mister Buonocore, a pagare però è il neo acquisto Longo che, in fase di riscaldamento, interviene nella discussione e si becca il cartellino rosso. L’incontro resta teso e nervoso, ma è sempre l’Ischia a costruire le migliori opportunità per passare in vantaggio. Al 75’ bolide del solito Giacomarro dalla distanza, Giordani si distende e respinge. Gli isolani spingono sull’acceleratore, ma la porta sembra stregata. All’83’ la traversa nega la gioia a Patalano, Trofa manca l’appuntamento con il tocco vincente. Sugli sviluppi di un angolo, Maiorano in acrobazia costringe Giordani a rifugiarsi sul fondo. Prosegue l’assedio degli uomini di Buonocore, la Nuova Florida regge come può e al triplice fischio è 0-0 al Mazzella.