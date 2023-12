Juve Stabia corsara a Picerno: le vespe vincono lo scontro diretto e continuano la fuga

Serie C Girone C

I Campioni d’inverno non si accontentano e sbancano anche lo stadio Curcio. La Juve Stabia supera il Picerno a domicilio nello scontro diretto e consolida ulteriormente il primato, salendo a +8 in classifica in attesa della risposta della Casertana. La brigata di Guido Pagliuca, con cinismo e grande organizzazione difensiva, espugna il terreno di gioco lucano con le reti di Piscopo e Meli.

Buon avvio al match per la capolista che mette subito in difficoltà la squadra di casa. Rossoblù che rischiano al 4’ con Merelli che deve evitare un clamoroso autogol al 4’. Il portiere poi sale in cattedra due giri di lancette più tardi sulla conclusione di Piscopo e, sugli sviluppi del corner seguente, si salva sull’incornata di Bellich. I padroni di casa provano ad alzare il baricentro per mettere in affanno la difesa avversaria, ma sono ancora i gialloblù a costruire una potenziale occasione con Erradi poco prima della mezz’ora: il tiro a giro del numero 33 è impreciso. Al 30’, su un suggerimento dalla corsia, Baldi impatta di testa ma spara alto da buona posizione. Nel finale di primo tempo Gilli sbaglia il disimpegno e Merelli chiude su Piscopo, sul capovolgimento di fronte il Picerno si rende pericoloso con un tiro di Vitali che diventa un passaggio per Murano, Bachini intercetta.

Ad inizio secondo tempo subito lampo della compagine di Longo con Vitali che scappa a destra e mette al centro, Murano anticipa Santarcangelo e calcia ma le vespe allontanano la minaccia. Al 51’ la Juve Stabia passa in vantaggio. Mignanelli pennella verso il secondo palo, Bellich sale in cielo e appoggia al centro dove Piscopo si fa trovare pronto, insaccando alle spalle di Merelli in girata. I rossoblù non trovano la manovra giusta per impensierire Thiam e soci, al 67’ Buglio si ritaglia lo spazio per il tiro dalla distanza, questa volta il Picerno non corre particolari pericoli. Al 78’ Mignanelli cerca la porta dalla distanza, il suo mancino finisce tra i guantoni dell’estremo difensore. All’85’ Thiam è chiamato in causa da una deviazione aerea di Ciko, bravo ad inserirsi sulla sventagliata di Esposito. In pieno recupero la Juve Stabia chiude i giochi con il raddoppio di Meli: il numero 14 ringrazia Baldi e con il destro fulmina Merelli per lo 0-2.

Il tabellino

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Pagliai (74’ Pitarresi), Gilli, Biasol, Guerra (87’ Albadoro); De Cristofaro; Gallo (74’ Ciko), Vitali (62’ Ceccarelli), Santarcangelo (62’ Maiorino), Esposito; Murano. A disp.: A. Esposito, Summa, Allegretto, Garcia, Savarese, Graziani. All.: Longo

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam, Baldi, Bellich, Bachini, Mignanelli, Romeo (80’ Folino); Leone, Buglio, Piscopo, Candellone, Erradi (67’ Meli). A disp.: M. Esposito, Signorini, Bentivegna, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Aprea, Rovaglia, Picardi, Piovanello. All.: Pagliuca

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Marcatori: 50’ Piscopo (JS), 94’ Meli (JS)

Ammoniti: Pagliai, Gilli, Vitali (P), Candellone, Piscopo, Romeo, Mignanelli (JS)