La Turris ritrova la vittoria in campionato, Brindisi schiacciato al Liguori

La Turris spezza la maledizione e torna alla vittoria. Dopo quattro pareggi consecutivi e una striscia di sei sconfitte, la truppa di Bruno Caneo ritrova i tre punti in campionato a distanza di oltre due mesi dall’ultima volta (a Potenza il 16 ottobre scorso): battuto il Brindisi per 3-1 allo stadio Liguori.

I corallini approcciano bene alla sfida, ma il primo sussulto è per gli ospiti con una conclusione di Malaccari che si spegne sul fondo. Replicano i padroni di casa con De Felice che, dopo un colpo di testa impreciso al 14’, stappa la sfida al 16’ con una giocata vincente, concretizzando un passaggio di Maniero. I pugliesi non riescono a reagire allo svantaggio e alla mezz’ora l’arbitro assegna un calcio di rigore ai biancorossi per fallo di mano di Nicolao. Sul punto di battuta si presenta Maniero che non sbaglia e raddoppia. La Turris preme e va a caccia del tris: archiviati i tentativi di Cum e dello stesso Maniero, ci pensa Nocerino a mettere il sigillo sulla partita al 38’. La Turris però non si accontenta e mette alle corde un Brindisi in totale difficoltà. Al 41’ De Felice va vicinissimo al poker, ma è nel recupero che i ragazzi di Caneo si portano a centimetri dalla quarta rete. Il palo nega la gioia a Maestrelli, poi è Albertazzi ad opporsi in extremis a Frascatore pronto al tap-in.

La gara è indirizzata, gli ospiti però cercano di riaccendere le speranze con un’iniziativa del neo entrato Petrucci in avvio di seconda frazione. Al 51’ traversone di Nicolao e botta di Bonino di prima intenzione, traiettoria fuori di un soffio. Il gol dei biancazzurri è nell’aria e arriva al 56’: Lombardi ci prova, Fasolino respinge non in maniera impeccabile e Ganz accorcia. La scossa per il team locale si registra immediatamente con un cross di Matera e un’uscita da rivedere di Albertazzi, De Felice però non riesce a finalizzare. Al 70’ altro sussulto del Brindisi, ancora con Petrucci: conclusione non angolata e Fasolino disinnesca. Cinque minuti dopo, sul versante opposto, rapido contropiede dei biancorossi e controbalzo di Maniero che termina di poco alto rispetto al bersaglio. Chance anche per De Felice al 77’, l’ex Paganese non inquadra di testa. Totale gestione per la Turris nel finale, al triplice fischio Caneo torna a sorridere.

Il tabellino

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, Esempio (68’ Cocetta), Frascatore; Cum, Franco, Matera (68’ Pugliese), Contessa; De Felice, Maniero (80’ Scaccabarozzi), Nocerino (92’ Guida). A disp.: Iuliano, Pagno, Miceli, Pavone, Rizzo, Onda, Burgio. All.: Salvatore (Caneo squalificato)

Brindisi (3-5-2): Albertazzi; Gorzelewski (87’ Monti), Cappelletti, Bellucci; Valenti, Albertini (46’ Petrucci), Malaccari (62’ Ceesay), Lombardi (69’ Mazia), Nicolao; Bunino, Ganz (62’ Fall). A disp.: Auro, Saio, Vona, Cancelli, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo. All.: Roselli

Arbitro: Madonia di Palermo

Marcatori: 16’ De Felice (T), 33’ rig. Maniero (T), 38’ Nocerino (T), 56’ Lombardi (P)

Ammoniti Matera, Esempio, Contessa (T), Nicolao, Bonino, Roselli dalla panchina (B)