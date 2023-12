Promosso ad arbitro internazionale Élite, traguardo prestigioso per il fischietto napoletano

Un traguardo prestigioso per il direttore di gara di Torre Annunziata, Marco Guida. Il fischietto napoletano infatti è stato promosso dalla Uefa ad arbitro internazionale Élite. “Da oggi, ancor di più, Marco rappresenterà la nostra sezione ai massimi livelli del calcio internazionale”, scrive la Sezione AIA di Torre Annunziata che prosegue: “Il traguardo raggiunto, infatti, rappresenta il massimo livello arbitrale per un arbitro internazionale. La notizia appena appresa è motivo di grande e soddisfazione per la nostra Sezione e la dimostrazione delle enormi qualità arbitrali e umane che Marco ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera”. Guida entra dunque nella storia: l’arbitro campano punta alla partecipazione ai prossimi Mondiali, in programma nel 2026.