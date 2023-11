La Palmese regola la Paganese, 2-0 al Comunale. Primo successo per Pietropinto, si ferma Agovino

Prima vittoria in campionato per la Palmese. Dopo le polemiche del turno infrasettimanale sul campo del Barletta, la squadra di Mario Pietropinto torna in campo e supera la Paganese di Massimo Agovino nella gara dello stadio Comunale. Con due reti segnate nel primo tempo, la squadra rossonera si assicura il bottino pieno e fa un balzo importante in classifica, agganciando il Gallipoli a quota sei punti. Passo falso, il secondo consecutivo in trasferta, per gli azzurrostellati che tornano a casa senza punti dal derby di Palma Campania. I padroni di casa cercano di mettere alle corde gli ospiti già in avvio di partita con una punizione calciata da Silvestro e deviata da Puntoriere, la sfera si perde sul fondo al 2'. Passano pochi minuti e i ragazzi di Pietropinto costruiscono una nuova occasione, con un colpo di testa di Peluso bloccato da Pinestro. Soltanto nella seconda parte del primo tempo, l'undici di Agovino sviluppa una manovra pericolosa: De Feo va giù in area, ma il direttore di gara lascia proseguire. Sul fronte opposto, al 39', la Palmese passa in vantaggio: una conclusione di Puntoriere inganna De Feo che non riesce ad allontanare la minaccia e insacca nella sua porta. Nel finale di primo tempo i rossoneri raddoppiano con Fusco che sfrutta un cross di Manco e, dopo una respinta di Pinestro, deposita nel sacco per il raddoppio. La Paganese cerca di riaprire la contesa nella ripresa con Langella, ma sul capovolgimento De Sio spreca la potenziale chance per il tris. La formazione partenopea gestisce e non rischia nulla, gli azzurrostellati rientrano a Pagani con la seconda sconfitta del campionato.

Il tabellino

Palmese (4-2-3-1): Moccia; Manco, Manzo, Russo, Morlando; De Sio (85' Amato), Fusco; Peluso (94' S. Esposito), Potenza, Silvestro (87' Galdean); Puntoriere (90' Filogamo). A disp.: Aprile, Tribuno, Romano, Boemio, Noletta. All.: Pietropinto

Paganese (3-4-3): Pinestro; Ianniello, Galeotafiore, G. Esposito; Del Gesso, Langella, Coquin (65' Sorgente), De Feo (46' Iannone); Faiello (60' De Franco), Orefice (72' Setola), Porzio (46' Semonella). A disp.: Grimaldi, De Gennaro, Caruso, Mancino. All.: Agovino

Arbitro: Selva di Alghero

Marcatori: 39' aut. De Feo (Pal), 45' Fusco (Pal)

Ammoniti: Silvestro, De Feo, mister Pietropinto, De Sio, Filogamo