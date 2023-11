Una grande Ischia batte il Sassari Latte Dolce: 2-1 per i gialloblù, decide il rigore di Baldassi

Una grande Ischia supera il Sassari Latte Dolce al Mazzella, conquista il secondo successo consecutivo tra le mura amiche e il terzo risultato utile di fila. La settimana dei ragazzi di Enrico Buonocore si chiude con una preziosa vittoria davanti al proprio pubblico.

La cronaca si apre subito con un tentativo di Baldassi. Il numero dieci riceve da Ballirano, rientra sul destro e calcia, la sfera si perde poco distante dal bersaglio al 3’. La risposta dei sardi non si fa attendere, quattro minuti dopo, con una conclusione di Muscas deviata in calcio d’angolo. Al 9’ altra opportunità per gli ospiti con un piazzato di Piga neutralizzato da Gemito, sul versante opposto è Giacomarro a cercare lo specchio di porta con un tiro impreciso dalla distanza. La gara è divertente con un nuovo guizzo di Piga, ma al 16’ i gialloblù sbloccano il punteggio. Baldassi viene steso al limite dell’area, sul punto di battuta si presenta Maiorano: il centrocampista disegna una parabola fantastica, scavalca la barriera e insacca alle spalle di Congiunti. La compagine biancoceleste abbozza una reazione, ma al 25’ è di nuovo l’Ischia a costruire una potenziale chance con il destro di Baldassi neutralizzato dal portiere. Al 28’ arriva il pareggio del Latte Dolce: Nurra raccoglie un traversone dalla sinistra, si gira dai sedici metri e beffa Gemito all’angolino. Al 35’ brivido per gli isolani sulla botta di Muscas, la sfera colpisce la traversa e rimbalza sulla linea: si salvano i ragazzi di Buonocore. Al 45’ Maiorano sfiora la doppietta ancora da palla inattiva, nel recupero Talamo spreca da ottima posizione con il destro.

In avvio di ripresa Giacomarro si ritaglia lo spazio per il tiro dal limite, ma Congiunti disinnesca. Al 53’ Baldassi scappa in contropiede e allarga per Talamo che, da mattonella defilata, impegna l’estremo difensore. Al 62’ magia di Patalano sulla trequarti e sassata da lontano, Congiunti deve bloccare in due tempi. Due minuti più tardi, con una situazione da fermo, Cabeccia trova la parte alta della traversa e fa tremare il Mazzella. Al 69’ botta di Maiorano fuori di poco, il mediano gialloblù va ancora ad un passo dalla sua seconda marcatura. L’Ischia continua a premere sull’acceleratore, Baldassi al 75’ e ancora Patalano all’81’ mettono alle corde il pacchetto arretrato di Giorico. All’84’ Pastore scappa in contropiede e serve Baldassi che, di prima, pesca Florio: il terzino anticipa l’avversario e viene abbattuto in area, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto di presenta Baldassi che, proprio come il Cassino, trova l’angolo per il gol vittoria. Non mancano le azioni nel finale, come quella clamorosa di Pinto al 92’, ma fino al triplice fischio il risultato non cambia più.