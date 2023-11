Il Real Casalnuovo stende il Locri e vede i playoff. Portici rimontato dal Licata

Terza vittoria di fila in campionato e classifica che dice meno tre dalla zona playoff. Il Real Casalnuovo supera l'esame Locri a pieni voti, al termine di novanta e più minuti di gioco di grande equilibrio. Soltanto nel finale la squadra di Raffaele Esposito riesce a spuntarla e ad assicurarsi tre punti preziosi. I padroni di casa sono bravi a sbloccare la partita con il solito Dore, autore del gol del momentaneo vantaggio granata. Su rigore però gli ospiti trovano la rete con Marsico. Le squadre rientrano negli spogliatoi all'intervallo sul risultato di parità. Il botta e risposta va avanti anche nella ripresa e nelle fasi finali sembra non esserci più tempo per agguantare la vittoria. Poi in pieno recupero Pinna si prende la responsabilità di calciare dal dischetto e, con una conclusione vincente, fa 2-1. Il Real Casalnuovo conquista il bottino in palio allo Stadio Domenico Iorio e mette nel mirino la zona alta della graduatoria: tra una settimana il gruppo di Esposito sarà di scena sul terreno di gioco della Sancataldese.

Ottava sconfitta in campionato e una posizione in classifica sempre più preoccupante. Il Portici di Andrea Ciaramella cade sul campo del Licata e manca l'occasione di agguantare un risultato utile. Chance sprecata per gli azzurri, lesti a passare in vantaggio in apertura di match con il colpo di testa di Riccio all'11'. La formazione gialloblù pareggia allo scadere del primo tempo con una punizione di Murgia che fa esultare il Saraceno. Nella seconda parte dell'incontro Saito, con una giocata che si rivela vincente, ribalta il punteggio. Il risultato non cambia più, al triplice fischio la sfida si chiude sul 2-1. Tra sette giorni il Portici tornerà al San Ciro e non potrà sbagliare, in programma c'è lo scontro diretto con la Gioiese.