Rinviata la sfida tra Palmese e Ottaviano: si ferma il recupero del Girone A di Eccellenza

Nessun recupero e, di conseguenza, un nuovo rinvio. Il derby tra Palmese e Ottaviano, valido per il quattordicesimo turno del Girone A di Eccellenza, subisce un'altra variazione. Dopo la mancata disputa lo scorso 19 dicembre a causa delle positività al Covid in casa rossoblù, il match era slittato al prossimo weekend. Tuttavia, la gara in programma il 9 gennaio, come riferito dalla società rossonera attraverso i canali di riferimento, non si giocherà e dovrà attendersi una nuova comunicazione. Dunque, i ragazzi di Pietropinto non potranno affrontare i vesuviani ed entrambe le squadre saranno destinate ad una ulteriore domenica di stop forzato. La nota ufficiale del Comitato Regionale numero 86 ha, quindi, rivelato l'annullamento dell'impegno.