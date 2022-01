Serie C, ancora un rinvio per Turris e Juve Stabia: slitta il programma della terza giornata di ritorno

Serie C Girone C

Rumors che si confermano e trovano ufficialità in data odierna. La Lega Pro dispone per un nuovo rinvio del programma, non si scenderà in campo neanche il prossimo 16 gennaio nelle sfide valide per il terzo turno del girone di ritorno. Slittano ancora gli impegni in agenda per le squadre di terza serie, la Turris e la Juve Stabia dovranno posticipare ulteriormente il ritorno sul rettangolo verde per un appuntamento ufficiale.

Il Presidente Francesco Ghirelli, dopo le dichiarazioni di ieri, ha sentito i componenti del Consiglio Direttivo e, su suggerimento del Consulente Medico-Scientifico, ha annunciato la riprogrammazione della terza giornata di ritorno della competizione di Serie C. Si recupererà il prossimo 23 febbraio, come reso noto dall'oggetto di comunicazione dell'organizzazione di terza serie:

"Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico-Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 3a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/202 come di seguito riportato: Campionato Serie C 2021/22, 3a giornata di ritorno: 23 febbraio 2022 anziché il 16 gennaio 2022".

La Juve Stabia, dunque, non affronterà subito la Vibonese e analogo discorso riguarda la Turris che dovrà pensare alla trasferta di Picerno e non alla partita casalinga col Foggia.