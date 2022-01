Sorrento, tra campo e mercato: ripresi gli allenamenti, porte girevoli in squadra

Riprogrammare le sedute e i carichi di lavoro, rivedere la preparazione in vista dello slittamento dei campionati. L'intenzione è non abbassare la guardia e farsi trovare sugli scudi nel momento opportuno. Il Sorrento di Renato Cioffi, dopo un girone di andata ad intermittenza tra risultati positivi e prestazioni non convincenti, si proietta alla seconda parte della stagione. Malgrado il rinvio delle competizioni dilettantistiche, i costieri hanno ripreso a lavorare sul campo. Il gruppo si è ritrovato questa mattina allo Stadio Italia.

In attesa della negativizzazione dei componenti del gruppo-squadra risultati contagiati dal Covid, i rossoneri si sono fiondati sul manto erboso per un nuovo contatto col pallone. Allenamenti ritrovati dopo aver effettuato un nuovo giro di tamponi che non hanno evidenziato nuove positività in organico. Notizia confortante per il Sorrento, chiamato a restare in scia delle big in classifica e provare a chiudere in una posizione migliore rispetto all'anno precedente. Tuttavia, l'opera partenopea non si concentra soltanto sulle dinamiche di campo.

La società, dopo i colpi di fine anno e soddisfatti del ritorno di Ripa, si sono assicurati le prestazioni di un laterale. Si tratta dell'esterno sinistro Marcello Di Palma, classe 2002 e reduce dall'esperienza con la casacca della Scafatese. Porte girevoli nella rosa di Cioffi, il tecnico saluta il centrocampista Carmine Sannino. Il ventenne, infatti, si è trasferito in prestito al Vico Equense, impegnato nel Girone C di Eccellenza.