Riprogrammato il calendario della Juve Stabia: definita la nuova agenda fino alla decima giornata di ritorno

Serie C Girone C

Scalare la classifica e proiettarsi nella zona della classifica destinata alle grandi. La Juve Stabia di Stefano Sottili, messo alle spalle il momento critico di avvio stagione, ha trovato una sua dimensione e sta risalendo la china malgrado le difficoltà dovute alle assenze dell'ultimo periodo. Le Vespe hanno dimostrato di avere qualità di rilievo per la terza divisione e l'organico allestito dalla società, con qualche miglioramento in alcuni reparti scoperti, può affrontare a viso aperto qualsiasi avversario. Nel frattempo, una nuova comunicazione della Lega Pro ha annunciato uno slittamento ulteriore del calendario. E, dunque, l'agenda dei gialloblè - così come quella delle contendenti nel Girone C di Serie C - ha rimediato una netta variazione. Posticipati il secondo e il terzo turno della fase di ritorno, si rientrerà sul rettangolo verde soltanto dal prossimo 23 gennaio. I campani saranno attesi dalla trasferta di Campobasso che precederà l'impegno interno col Foggia, partita che chiuderà il primo mese del 2022. Tre sfide lontane dal Romeo Menti e quattro casalinghe nel febbraio fitto, di seguito il calendario fino alla decima giornata:

"4a CAMPOBASSO-JUVE STABIA Domenica 23 Gennaio ore 17:30;

5a JUVE STABIA–FOGGIA Lunedì 31 Gennaio ore 21.00;

2a AVELLINO–JUVE STABIA Giovedì 3 Febbraio ore 18.00;

6a JUVE STABIA–LATINA Domenica 6 Febbraio ore 17.30;

7a PALERMO-JUVE STABIA Sabato 12 Febbraio ore 17:30;

8a JUVE STABIA-CATANIA Martedì 15 Febbraio ore 18:00;

9a PICERNO-JUVE STABIA Sabato 19 Febbraio ore 17:30;

3a JUVE STABIA-VIBONESE Martedì 22 Febbraio ore 21:00;

10a JUVE STABIA-MONOPOLI Sabato 26 Febbraio ore 17:30".